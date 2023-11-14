ثاني أغلى سيارة في المزادات.. بيع فيراري بـ 50 مليون دولار

وشكلت سيارة "فيراري 250 جي تي أو" الحدث الأبرز في مزادات هذا الموسم، إذ شبّهتها "سوذبيز" بـ"التحفة الفنية"، معتبرة أنها الأعلى مكانة بين السيارات الرياضية.

وتجاوز سعر هذه المركبة الإيطالية الفارهة التي يمتلكها أحد جامعي السيارات الأمريكيين منذ 38 عامًا ما حققته سيارة "فيراري 250 جي تي أو" أخرى بيعت أيضًا في مزاد لدار "سوذبيز" عام 2018 لقاء 48 مليون دولار.

لكنّ السعر الذي بيعت به السيارة الاثنين، بقي بعيدًا عن الرقم القياسي المطلق لثمن سيارة في مزاد الذي احتفظت به "مرسيدس" كوبيه من نوع 300 SLR Uhlenhaut بيعت بمبلغ 135 مليون يورو عام 2022.

وقال ناطق باسم دار "آر إم سوذبيز"، الفرع المختص من "سوذبيز" بالسيارات الفاخرة، إن إحدى النسختين الوحيدتين المتوفرتين من هذه السيارة بيعت في مزاد سري أقيم عام 2022 في متحف تابع للشركة المصنعة الألمانية في شتوتغارت. وأوضح لوكالة فرانس برس أنها أصبحت يومذاك "أغلى سيارة تباع على الإطلاق" في العالم، سواء في مزاد أو في صفقة بيع خاصة.

مجموعة مختارة من المزايدين

ولم تمض إلّا دقائق قليلة على بدء المزاد الذي شاركت فيه مجموعة مختارة ومحدودة من الشراة المحتملين، حتى رُسيَت سيارة "فيراري 250 جي تي أو" على أحدهم مقابل 51,7 مليون دولار، ولم تصل المزايدات إلى السعر المقدّر البالغ "أكثر من 60 مليون دولار".