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بدعوى حماية المراهقين.. خبراء يحذرون من حظر الهواتف في المنزل

بدعوى حماية المراهقين.. خبراء يحذرون من حظر الهواتف في المنزل
تعبيرية المصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 5:22 م

مع تزايد القلق بشأن الصحة النفسية للمراهقين واستخدامهم المفرط للهواتف، يتجه بعض  الآباء إلى حلول أكثر صرامة، مثل حظر الهواتف الذكية داخل المنزل، إلا أن خبراء في الصحة النفسية وتربية الأطفال يحذرون من أن هذه المقاربة القائمة على "التحكم" قد تضر بالعلاقة بين الأهل وأبنائهم في مرحلة هم بأمسّ الحاجة فيها إلى الدعم العاطفي.

وبهذا الخصوص، روجت الكاتبة والباحثة النفسية، جان توينج، بالتعاون مع عالم الاجتماع، جوناثان هايدت، لقواعد صارمة مثل "لا وسائل تواصل اجتماعي قبل سن 16" و"أول هاتف ذكي مع رخصة القيادة".

ورغم وضوح هذه التعليمات وسهولة تطبيقها، فإن العديد من المختصين يرون أنها قد تعزز التوتر وتخلق فجوة بين الآباء وأبنائهم، بحسب موقع "سايكولوجي توداي" المهتم بالصحة النفسية. 

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الابتعاد للحصول على القبول

في كتابهما "تمسك بأطفالك"، يوضح غوردون نيوفيلد وغابور ماتيه كيف أن التركيز المفرط على القواعد والعقوبات قد يدفع المراهقين إلى الابتعاد عن ذويهم، واللجوء إلى أصدقائهم للحصول على القبول والدعم.

كما أن فرض السيطرة لا ينجح غالبًا على أرض الواقع؛ فالمراهقون بارعون في التحايل على القيود الرقمية، سواء بإنشاء حسابات خفية أو استخدام أجهزة أصدقائهم. والأسوأ من ذلك، أن هذه السياسات قد تمنعهم من التحدث بصراحة عند تعرضهم لمشكلات على الإنترنت، خوفًا من العقاب.

وبدلاً من فرض الحظر، ينصح الخبراء باتباع 6 حلول بديلة:

  • فهم الأسباب الحقيقية: ربما يستخدم المراهق هاتفه لتخفيف التوتر أو الهروب من ضغوط مدرسية أو اجتماعية.
  • بناء علاقة قوية عبر الإنصات: شجع على المحادثات الحقيقية وأظهر اهتمامًا صادقًا بما يشاركونه.
  • وضع الحدود بشكل تشاركي: ناقش القواعد معهم بدلًا من فرضها من طرف واحد.
  • التعامل مع الضغوط الأكبر: ساعدهم على مواجهة التوقعات الدراسية أو الاجتماعية.
  • اقتراح أنشطة بديلة: بدلاً من "لا هواتف على العشاء"، جرب "اشتقت للحديث معك، هل نطهو معًا؟".
  • مراعاة الفروق الفردية: فبعض المراهقين يجدون في وسائل التواصل دعمًا مهمًا، بينما تسبب ضغطًا لآخرين. 

    في النهاية، يقول الخبراء إن المشكلة ليست في الهاتف نفسه، بل في ما يفتقده المراهق خارجه. وبناء علاقة قائمة على الثقة والفضول هو الوسيلة الأفضل لدعم المراهقين في عصر التكنولوجيا.
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