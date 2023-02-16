دجاجة شرسة تنهي حياة إيرلندي بهجوم وحشي
كشفت تحقيقات أجرتها الشرطة الإيرلندية في بلدة "بالاغاديرن" يوم أمس الأربعاء، سبب وفاة رجل ثمانيني وجد في بركة دماء نهاية أبريل الماضي.
وأوضح تقرير الشرطة أن "داسبر كرواس" قُتل بشكل وحشي بعد تعرضه لهجوم شرس من دجاجة.
وقالت ابنة كرواس في إفادتها إن والدها كان نائما عندما مرت لتفقده في منزله، ولم ترغب في إيقاظه لأنه كان في حالة مزاجية سيئة بعد وفاة كلبه الأليف.
وبعد تلقيها اتصالا يفيد أن والدها مصاب، هرعت إلى منزله فورا لتجده مضرجا بالدماء، بينما حاول المسعفون إنقاذه بإجراء إنعاش قلبي.
وبعد تتبع آثار الدماء، قالت الابنة إنها رأت أحد الطيور ملطخا بالدماء، وعرفت على الفور أن الطائر هو نفسه الذي تم نقله للمزرعة في وقت سابق، بعد أن هاجم حفيدة والدها.
من جانبه، أوضح جار كرواس أنه سمع الراحل يصرخ أثناء الهجوم، ولاحقا رأى الدماء تتدفق بسبب جرح كبير وعميق في ساقه، فاتصل بالطوارئ حيث وجههوه عبر الهاتف لإجراء إنعاش قلبي له، قبل وصولهم.
وفي التحقيقات، قالت الطبيبة التي وصلت مع الفريق الطبي لإسعاف كرواس، إن الفريق حاول إنقاذ الرجل، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وبيّن الطبيب الشرعي أنه بعد إجراء تشريح لجثة كرواس، تبين أنه أصيب بجلطة قلبية عندما هاجمته الدجاجة، الأمر الذي سرّع وفاته بعد إصابته بنزيف حاد.