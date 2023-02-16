دجاجة شرسة تنهي حياة إيرلندي بهجوم وحشي

كشفت تحقيقات أجرتها الشرطة الإيرلندية في بلدة "بالاغاديرن" يوم أمس الأربعاء، سبب وفاة رجل ثمانيني وجد في بركة دماء نهاية أبريل الماضي.

وأوضح تقرير الشرطة أن "داسبر كرواس" قُتل بشكل وحشي بعد تعرضه لهجوم شرس من دجاجة.

وقالت ابنة كرواس في إفادتها إن والدها كان نائما عندما مرت لتفقده في منزله، ولم ترغب في إيقاظه لأنه كان في حالة مزاجية سيئة بعد وفاة كلبه الأليف.

وبعد تلقيها اتصالا يفيد أن والدها مصاب، هرعت إلى منزله فورا لتجده مضرجا بالدماء، بينما حاول المسعفون إنقاذه بإجراء إنعاش قلبي.

وبعد تتبع آثار الدماء، قالت الابنة إنها رأت أحد الطيور ملطخا بالدماء، وعرفت على الفور أن الطائر هو نفسه الذي تم نقله للمزرعة في وقت سابق، بعد أن هاجم حفيدة والدها.