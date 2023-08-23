"مؤثر".. إنقاذ "أطفال عربة تلفريك" في باكستان (فيديو)

أكثر من 15 ساعة من الرعب عاشها أطفال باكستانيون علقوا على متن عربة تلفريك، عقب انقطاع سلك في منتصف طريق على ارتفاع 274 مترا.

الحادثة التي حبست الأنفاس بطلها 7 أطفال ورجل، تم إنقاذهم جميعا وفق رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنوار الحق كاكار، فيما أفاد الجيش في بيان أن العملية كانت فريدة من نوعها وتطلبت الكثير من المهارة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن

وعلق الطلاب في التلفريك منذ الساعة السابعة صباحا (02:00:بتوقيت غرينتش) عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاجرام، على بعد 200 كيلومتر تقريبا شمالي إسلام أباد.

يشار إلى أن طائرتين عسكريتين كانتا حلقتا بالقرب من التلفريك، دون أن تتمكن لساعات مضت من إنقاذ الصغار.