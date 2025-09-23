بتهمة "إهانة المصريين".. تطور لافت في التحقيقات مع بدرية طلبة

شهدت التحقيقات مع الفنانة المصرية بدرية طلبة بتهمة "إهانة جموع الشعب" تطورات لافتة، حيث تم عرض 6 مقاطع فيديو تؤكد إدانتها في التهم المنسوبة إليها، بحسب البلاغ المقدم في حقها.

وقال المحامي هيثم بسام، إن جهات التحقيق بنيابة "شرق القاهرة الكلية" بمحكمة شمال القاهرة، استدعته للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه تحت رقم 60006 لسنة 2025، عرائض، ضد بدرية طلبة.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن "البلاغ يتهم الفنانة بارتكاب جرائم السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصري، إلى جانب نشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا خارجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الحصول على تبرعات مالية بالمخالفة لأحكام القانون".

وأشار إلى أنه "قدم لجهات التحقيق 6 مقاطع فيديو للفنانة"، موضحًا أنها "تضمنت عبارات سب وقذف وادعاءات اعتبرها مسيئة للشعب المصري ورموزه، فضلًا عن قيامها بالدعوة إلى جمع التبرعات بطريقة غير مشروعة".

وأكد أن "تلك الوقائع تعود إلى تاريخ 10 أغسطس 2025، حيث بثت الفنانة مقاطعها عبر أحد البرامج والمنصات الإلكترونية، ولاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتُبر علنيًا وأمام عامة الشعب المصري".

وشدد على أن "جهات التحقيق تفحص حالياً الفيديوهات المرفقة للوقوف على مدى صحة الاتهامات المنسوبة للفنانة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب".

وتعود تفاصيل القضية إلى بث مباشر ظهرت فيه طلبة على منصات التواصل الاجتماعي، للرد على اتهامات متداولة بحقها وصلت إلى حد مزاعم تورطها في تجارة الأعضاء البشرية.

وخلال البث، نفت الفنانة تلك الشائعات ووصفت مطلقيها بـ"المرضى"، لكنها استخدمت ألفاظًا اعتبرها البعض "مسيئة لقطاع من المصريين"، ما أثار موجة غضب عارمة وأدى إلى تقديم بلاغ ضدها.

كما لم تتوقف الأزمة عند حدود القضاء، إذ أعلنت نقابة المهن التمثيلية إحالة طلبة إلى مجلس التأديب للتحقيق فيما نُسب إليها من مخالفات، وشدد مجلس النقابة على احترامه الكامل لأعضائه، مؤكداً أن "الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية كرامة المهنة وصون تقاليدها، مع منح الفنانة كامل حقها في الدفاع عن نفسها".