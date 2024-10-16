لأول مرة.. يسرا على مقعد المذيع

لأول مرة تخوض الفنانة يسرا تجربة العمل الإعلامي كمذيعة من خلال إجرائها حوار شامل مع الفنانة إسعاد يونس على هامش الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وتسعى يسرا إلى التعرف على أبرز المحطات اللافتة في المسيرة المديدة لإسعاد كممثلة ومنتجة وإعلامية قدمت العديد من الأدوار الناجحة سواء في الدراما أم السينما.

وأكد بيان صادر عن إدارة المهرجان أن اللقاء بين يسرا وإسعاد "سوف يكون حديثا شيقا حول صناعة السينما، وأبرز التحديات التي تواجهها، وكيف يمكن تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة".

وتنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة، 24 أكتوبر المُقبل، وتستمر حتى 1 نوفمبر، إذ تشهد الدورة الجديدة تطورات كثيرة، على صعيد المُسابقات، والأفلام المُشاركة، وهيكلة وإعادة توزيع الأدوار البشرية.

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وأبرزها استمرار عمرو منسي كمدير تنفيذيٍّ للمهرجان، وانتقال إنتشال التميمي الذي شغل منصب مدير المهرجان سابقًا، للمجلس الاستشاري الدولي للمهرجان، رفقة الفنانة يُسرا، والنجم العالمي فوريست ويتكار، وهند صبري والمخرج المصري يسري نصر الله والموريتاني عبد الرحمن سيساكو وعدد من صُناع السينما الدوليين، مع استمرار ماريان خوري مديرة فنية.

ويفتتح الفيلم المصري "آخر المعجزات" النسخة السابعة من المهرجان ويروي قصة يحيى، وهو رجل في الأربعين من عمره يتلقى مكالمة هاتفية مفاجئة من شيخ متوفى، بينما هو في بار. تقوده هذه المواجهة غير المتوقعة إلى رحلة روحية تنتهي باستنتاج غير متوقع.

ويستند السرد إلى حكاية من مجموعة نجيب محفوظ "خمارة القط الأسود"، ما يسلط الضوء على مواضيع الإيمان والبحث عن المعنى بعد نكسة 1967، وهي لحظة هامة في التاريخ العربي.