لقي عدد من الأشخاص مصرعهم في حريق مروع شهدته، فجر اليوم السبت، "حارة اليهود" في حيّ الجمالية في العاصمة القاهرة.

وتضاربت روايات الشهود العيان حول حصيلة الوفيات بين ثلاثة أو أربعة أشخاص، فيما ارتفع عدد المصابين إلى ثمانية.

وتلقت مديرية أمن القاهرة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران في عدد من المحال التجارية بـ"عطفة حسونة" في حارة اليهود.

أخبار ذات علاقة مصر.. وفاة سائق "دليفري" دهسه نجل الفنان أحمد رزق

ودفعت قوات الدفاع المدني بسبع سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي امتد إلى أربعة عقارات متجاورة، وحالت جهودها دون امتداد النيران لعقار مجاور يضم مخزنا كبيرا لأدوات التجميل.

وباشرت السلطات المصرية تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الحادثة، فيما تنتظر تقريرا فنيا من خبراء المعمل الجنائي.

ويقصد بـ"حارة اليهود" الحي التجاري الموجود بالقرب من شارع الموسكي في القاهرة، والذي يضم مئات الأزقة والدروب الصغيرة القديمة.

وتضم الحارة ثلاثة معابد يهودية هي "معبد موسى بن ميمون"، و"معبد أبو حاييم كابوسي" في درب نصير، و"معبد بار يوحاي" في شارع الصقالبة، ولا يسكن الحي اليهود فقط، وإنما عدد كبير من المسلمين والمسيحيين كذلك.