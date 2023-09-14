حريق يدمر مئات المتاجر بسوق في بنغلاديش (صور)

وقال مسؤولون إن قوات من الجيش ورجال الإطفاء سيطرت على الحريق خلال ست ساعات بعد انتشاره سريعا في سوق محمد بور، بسبب وجود كمية هائلة من المواد القابلة للاشتعال مثل زيوت الطهي والبلاستيك.

وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بعدم سقوط ضحايا جراء الحريق، الذي ربما اندلع نتيجة ماس كهربائي.