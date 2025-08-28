"كعب عال" يتسبب بنقل الإعلامية رابعة الزيات إلى المستشفى

تعرضت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات إلى حادث سقوط مفاجىء، نُقلت على إثره إلى المستشفى حيث تبين إصابتها بكسر؛ ما يهدد بتغيبها عن العمل مدة تتراوح من 3 أسابيع إلى شهر.

وكشفت الزيات في تصريحات إعلامية أن "السبب وراء الحادث هو انتعالها حذاءً بكعب عالٍ؛ ما أدى إلى كسر في مشط القدمين".

وأوضحت أنها "كانت خارجة من أحد المباني، حيث قابلها هناك مرتفع صغير، بينما كانت تنتعل كعبًا عاليًا جدًّا، فلم تشعر بنفسها إلا وهى تقع على الأرض"، لافتة إلى أنها "لا تذكر كيف حصل الأمر، كل ما تعرفه أنها حاولت أن تتماسك لكنها سقطت بقوة".

وأضافت أنها "توجّهت إلى المستشفى، وارتأى الأطباء أن تنتعل حذاءً طبيًّا كبديل عن تجبير القدمين بشكل كامل، مع ضرورة الراحة لفترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر إلى أن يلتئم الكسر".

أخبار ذات علاقة ما حقيقة هجوم الإعلامية رابعة الزيات على الرئيس السوري أحمد الشرع؟

ووصفت الاعلامية اللبنانية التجربة بـ "المؤلمة والمزعجة في الوقت نفسه، خصوصًا أنها قد تؤثر سلبًا في عملها".

مؤكدة أنها "ستعود إلى حياتها الطبيعية فور استعادة قدرتها على الحركة وانخفاض نسبة الألم".

وتابعت أنها "لم ترغب في البداية بالإعلان عن الحادثة، مكتفيةً بجملة (الحمد لله على السلامة) عبر خاصية القصص بصفحتها على (إنستغرام)، لكن المقربين علموا بالأمر سريعًا".

وعلقت: "محبة الناس هي أهم ما في الحياة، فهي النعمة الحقيقية. كل كلمة حب ورسالة اطمئنان كانت كفيلة بأن تبرد قلبي".