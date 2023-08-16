المكسيك ثاني أكثر دولة تعرضًا للهجمات الإلكترونية في أمريكا اللاتينية

كشف تقرير لشركة الأمن السيبراني "Fortinet"، الثلاثاء، أن المكسيك تعد الدولة الثانية في أمريكا اللاتينية التي تعرضت لأكبر عدد من محاولات الهجمات الإلكترونية، في النصف الأول من العام الحالي.

ووفق تقرير لصحيفة "La Jornada" المكسيكية، تعرضت المكسيك، خلال النصف الأول من العام، إلى 14 مليار محاولة، وذلك أقل بقليل من البرازيل، التي كانت هدفاً لـ 23 مليار محاولة.

وذكرت شركة الأمن السيبراني أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشكل عام تعرضت لأكثر من 63 مليار هجوم إلكتروني، في النصف الأول من العام الحالي.

وأضافت أن "برامج سرقة المعلومات هي السائدة باعتبارها التهديد الرئيسي في قضايا الأمن السيبراني، وقد وثّقت الشركة طفرات كبيرة في زيادة متغيرات الفيروسات من هذا النوع في السنوات الأخيرة".

ومع ذلك، ذكر التقرير أنه "لا يزال هناك عدد غير مكتشف من برامج سرقة المعلومات في النصف الأول من عام 2023، حيث تحتاج المؤسسات إلى الحفاظ على حذرها، وذلك بفضل التطور المتزايد للمهاجمين".

وأشار التقرير إلى أن كافة الهجمات تمت خلال 83 يوما من أصل الأشهر الستة الأولى من 2023 المشمولة بالدراسة، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ألف مرة عن الفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية.