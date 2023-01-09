"أفضل مطعم في العالم" يغلق أبوابه نهاية 2024

وقال المطعم الواقع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في منشور على إنستغرام: "لكي نستمر في أن نكون (نوما)، يجب أن نتغير. سيكون شتاء 2024 آخر مواسم +نوما+ كما نعرفه".

وكان مطعم "نوما"، واسمه اختصار للكلمتين الدنماركيتين "نورديسك" ("اسكندنافي") و"ماد" ("طعام")، تأسس في منطقة بوسط كوبنهاغن في عام 2003، قبل إغلاق أبوابه عام 2016، ليعيد فتحها بعد ذلك بعامين في منطقة مزروعة بالأشجار بعيداً عن وسط المدينة.