ويندي ويليامز تتحدى الخرف والوصاية وتظهر في أسبوع الموضة (صور)

عادت مقدمة البرامج الحوارية السابقة، ويندي ويليامز، 61 عاما، للظهور مجددا في أسبوع الموضة بنيويورك، رغم استمرار معركتها مع قضايا الوصاية الصحية والمالية.

وشوهدت ويندي ويليامز، يوم الأحد 14 سبتمبر، في عرض أزياء "باخ ماي". وفي اليوم التالي، حضرت عرض المصمم دينيس باسو برفقة ماكس توتشي، وابنة أختها أليكس فيني، وخطيبها إريك هيوستن.

وتعيش ويندي ويليامز منذ مايو 2022 تحت وصاية قانونية تُشرف على شؤونها الصحية والمالية. ووفقًا لوثائق اطلعت عليها مجلة People، فقد تم الشهر الماضي تمديد هذه الوصاية بعد خضوعها لفحوص طبية واسعة.

وأشارت مصادر للمجلة إلى أنها شُخِّصت مجددا بمرض الخرف الجبهي الصدغي (FTD) وفقدان القدرة على الكلام.

كما أوضحت الوثائق أن محامية الوصاية، سابرينا موريسي، طلبت تمديد إشرافها حتى 3 نوفمبر المقبل، لإتاحة الوقت أمام المحكمة لتحديد استمرارها في المنصب.

وما زالت القضية تشهد تعقيدات، مع إعلان بعض أفراد عائلة ويليامز وزوجها السابق نيتهم الطعن في الوصاية وفي دور موريسي كوصية.