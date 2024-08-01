في فصل الصيف، تتحول أذربيجان إلى وجهة ساحرة للمسافرين الباحثين عن تجربة فريدة، حيث تتمتع البلاد بطقس دافئ ومنعش، وتوفر مزيجًا رائعًا من المناظر الطبيعية الخلابة، ابتداء من الشواطئ الذهبية على بحر قزوين وصولًا إلى المرتفعات الجبلية المدهشة في القوقاز.

وتستقبل المدن الحديثة والقرى التقليدية في أذربيجان زوارها بمجموعة متنوعة من الأنشطة، منها الاسترخاء على الشواطئ واستكشاف التراث الثقافي الغني والأسواق المميزة.

وبحسب موقع "Azerbaijan Tour", إليك 3 من أجمل المدن التي تستحق الزيارة في أذربيجان:

باكو

تعد باكو، عاصمة أذربيجان، وجهة سياحية رائعة على ضفاف بحر قزوين. وتجمع المدينة بين سحر المدينة القديمة المسورة "إيشيري سيهير" وناطحات السحاب الحديثة، بما في ذلك أبراج اللهب الشهيرة، التي تُحاكي شكل النيران.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمتحف الفن المعاصر الذي يضم أكثر من 900 عمل فني، بالإضافة إلى استكشاف الأسواق المحلية الحيوية التي تعكس الحياة النابضة في المدينة.

غابالا

تُعرف مدينة غابالا بجمالها الطبيعي ومناخها المعتدل، وهي وجهة شهيرة للعائلات والباحثين عن الترفيه، وتحتوي المدينة على متنزه "جابالالاند" الترفيهي وحلبة للتزلج على الجليد، بالإضافة إلى العديد من مراكز التسوق.

وتضم غابالا مجمع توفان داغ للتزلج، الذي يُعتبر من أكبر منتجعات التزلج في القوقاز، وتستضيف مهرجانًا دوليًّا للموسيقى.

قوبا

تقع قوبا في الشمال الشرقي من أذربيجان، وتُعد من أبرز وجهات الثقافة والتراث.

المدينة الجبلية القديمة تقع على ضفاف نهر كودايلتشاي، وتُعد نقطة انطلاق ممتازة لاستكشاف الثقافة المحلية والتاريخ.

وتُعد قوبا مكانًا هادئًا للهروب من صخب المدن الكبرى.