حريق يلتهم شقة سكنية في بغداد وأطفال يقفزون من الشرفة (فيديو)

أظهر مقطع مصوّر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب وهي تلتهم إحدى الشقق في مجمع الزهور السكني وسط العاصمة بغداد، في حادث أثار حالة من الهلع بين السكان.

وبحسب شهود عيان، فإن الحريق اندلع داخل الشقة ما دفع قاطني المجمع وفرق الدفاع المدني للتدخل بشكل عاجل.

وقد تمكّن عدد من الأطفال من النجاة بعد أن هيأ لهم سكان المجمع (غطاء نوم) كبيرًا ألقوا أنفسهم عليه من الشرفة، في مشهد وصفه البعض بـ"الدرامي" والإنساني في آن واحد.

وأفاد سكان محليون بأن الحريق تسبب بأضرار مادية كبيرة في الشقة، فيما لم تسجل أي وفيات، لكن حالات اختناق طفيفة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأثار الحادث موجة غضب شعبي بسبب ما وصفه ناشطون بـ"غياب إجراءات السلامة" في المجمعات السكنية الحديثة، حيث أشاروا إلى أن كثيراً منها يفتقر لأنظمة إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار، وهو ما يفاقم المخاطر في حالات الطوارئ.

وربط آخرون الحادث بحادثة حريق المركز التجاري المأساوية التي شهدتها محافظة واسط الشهر الماضي، وأودت بحياة وإصابة عشرات المواطنين، معتبرين أن "الإهمال في ملف السلامة العامة بات ظاهرة مقلقة تتكرر دون حلول جذرية".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاهد نجاة الأطفال، مشيدين بشجاعة السكان الذين خاطروا بأنفسهم لإنقاذهم، في حين دعا آخرون الجهات الحكومية إلى تشديد الرقابة على التزام المجمعات السكنية بإجراءات السلامة، وتفعيل حملات تفتيش دورية لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث.