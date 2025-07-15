مقتل عارض أزياء تركي معروف أمام بناته الثلاث

لقي شاب تركي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي، مصرعه، بإطلاق نار، أمام بناته الثلاث اللاتي أُصبن في الهجوم الغامض.

وكان "أونور كارايل" المعروف في "إنستغرام" باسم "أردا ايدي أوغلو" في سيارته مع بناته عائدين للمنزل في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، عندما تعرضوا لهجوم بسلاح رشاش.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الأب (30 عاماً) لقي حتفه في الهجوم، وأصيبت بناته الثلاث بجروح بليغة، ونُقِلن للمستشفى بعد حضور الشرطة والإسعاف لموقع الهجوم.

كما ذكرت تقارير محلية، أن إحدى الفتيات الصغيرات، لحقت بوالدها متأثرةً بجروحها، بينما ترقد شقيقتاها في العناية المركزة.

وتحقق الشرطة لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعل الذي نفذها ودوافعه، بينما يُعتقد أنه أطلق النار من سيارته وفرَّ من المكان قرب منزل الضحية في ولاية "فان" بأقصى شرق تركيا.

أخبار ذات علاقة العثور على عارض أزياء أمريكي متوفى في ظروف غامضة

ويحظى الشاب الضحية بمتابعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في محطات التلفزة المحلية أيضاً.

وينخرط "أردا ايدي أوغلو" في مجال تقديم عروض الأزياء، وقد جرى تكريمه الشهر الماضي من قبل شركة خاصة في حفل لنجوم تركيا في مجال مواقع التواصل الاجتماعي.