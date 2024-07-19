توفي، عصر اليوم الجمعة، سائق "دليفري" صدمه عمر نجل الفنان المصري أحمد رزق بدراجته البخارية، وذلك بعد شهرين قضاها داخل المستشفى.

وكان السلطات المصرية قد ألقت القبض على عمر، بسبب سيره عكس الاتجاه بدراجته البخارية على إحدى طرق مدينة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة.

ونُقل سائق "الدليفري" إلى المستشفى، مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، إذ دخل في حالة غيبوبة تامة، ظل بها فترة قليلة في أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، قبل أن يفيق منها، لكنه ظل في المستشفى.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر أيار/مايو الماضي، عند ورود بلاغ للشرطة من أحد المستشفيات في السادس من أكتوبر عن استقبالها لشخصين مصابين في حادث تصادم، أحدهما أصيب بكسر في الجمجمة، والآخر بكسر في الذراع.

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وتبين لاحقًا أن الذي أُصيب بكسر في الذراع هو نجل الفنان أحمد رزق، والآخر هو عامل توصيل طلبات "دليفري".

وكشفت تحريات المباحث بعد سؤال الشهود وتفريغ الكاميرات أن نجل الفنان المصري كان يقود دراجة بخارية "إسكوتر" خاصة به، وكان يسير عكس الاتجاه في أحد الشوارع الشهيرة في مدينة السادس من أكتوبر، وتصادم مع عامل "دليفري" كان يقود دراجة بخارية خاصة بالمحل الذي يعمل به، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة.

وقررت قوات الأمن بالتحفظ على المتهم لحين إجراء التحقيقات، كما وجهت الشرطة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب.