بعد الشاب مامي.. إلغاء حفل "راينا راي" في الجزائر يثير جدلاً

أثار القرار المفاجئ بإلغاء حفل الفرقة الموسيقية "راينا راي" الجزائرية، قبل ساعات فقط من موعده، جدلاً واسعًا وتساؤلات حول أسباب هذا الإجراء المتأخر، لا سيما في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهة المنظمة.

ووصفت مصادر إعلامية جزائرية، قرار اللجنة المنظمة بإلغاء حفل فرقة "راينا راي"، قبيل موعده بساعات، بالتخبط الإداري، على وجه الخصوص، في ظل حالة الترقب الجماهيري الكبيرة للحفل الغنائي، الذي كان من المُقرر إقامته غدًا الجمعة 15 أغسطس/آب الجاري، في القاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بو ضياف.

كما أوضحت اللجنة في بيان نقلته وسائل إعلام جزائرية، أن إلغاء الحفل جاء لأسباب خارجة عن إرادتها، مؤكدة سعيها لتحديد موعد بديل في وقت لاحق، لافتة إلى أنها عازمة على العودة بقوة لإرضاء الجمهور برغم الخسائر المادية، مشيرة إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن موعد استرجاع التذاكر وتحديد موعد جديد لحفل فرقة "راينا راي".

وقدمت اللجنة المنظمة اعتذارها للجمهور الشغوف بفن الراي، مؤكدة أنها سخّرت جهودًا كبيرة على مدى شهور لتنظيم حفل يليق بعراقة الفرقة ومحبيها، إلا أن ظروفًا خارجة عن إرادتها حالت دون إقامته في موعده المحدد.

يأتي إلغاء الحفل الغنائي للفرقة الموسيقية "راينا راي"، بعد نحو 24 يومًا من قرار إلغاء حفل نجم الراي الجزائري الشاب مامي، الذي كان مقررا يوم 25 يوليو/تموز الحالي، على مسرح الهواء الطلق (الكازيف) بمدينة البويرة في ولاية سيدي فرج، غربي العاصمة الجزائر، لأجل غير مسمى.

وأحدث قرار إلغاء حفل الشاب مامي وقتئذ، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أسباب تأجيل الحفل غير المعلنة، فيما سبب القرار صدمة كبيرة لدى محبي نجم الراي الجزائري، الذين انتظروا لقاءه في حفلات غنائية في الجزائر، وعودته بشكل مكثف إلى نشاطاته الفنية في الوقت الحالي.