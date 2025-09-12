عائلة فلسطينية تحتفل بتخرجها من جامعة إدلب (فيديو)

شهدت جامعة إدلب حدثًا استثنائيًا، حيث احتفلت عائلة فلسطينية بتخرج جميع أفرادها معًا، خلال حفل أقامته الجامعة للاحتفاء بخريجيها الجدد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العائلة تمكنت من إكمال دراستها الجامعية في جامعة إدلب، لتتحول قصتها إلى مثال ملهم على التمسك بالعلم كوسيلة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.

وقال عمر أسعد، رب الأسرة إن العائلة عانت خلال مسيرتها الدراسية من القصف والتهجير، مضيفًا: "دخلت أنا وزوجتي كلية الحقوق والشريعة، ونجحنا معًا، كما نجح ابننا البكر في الصف التاسع محققًا درجات عالية".

بدورها، قالت مروة الخطيب زوجة عمر، التي تخرجت أيضًا من ذات الكلية، إن سنوات الدراسة لم تخلُ من التعب والإرهاق وتربية الأبناء، لكنها أكدت إصرارهما على إكمال المشوار وتتويجه بالنجاح والتفوق.

وحظي تخرج العائلة الفلسطينية بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون رسالة أمل وصمود تعكس إصرار الفلسطينيين على التمسك بالعلم ومواصلة مسيرتهم التعليمية رغم قسوة الظروف.