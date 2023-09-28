"صوت جبال النوبة".. موسيقى تجمع السودانيين في زمن الحرب

على أرض غير ممهدة في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، يشدو جنرال كيدي، وجانجا فارمر، بأغاني الراب على وقع الموسيقى مستخدمين مكبرات صوت، فيما أطرب الغناء أفراد الجمهور فأخذوا يصفقون ويزغردون.

وينحدر مؤسسو فرقة "صوت جبال النوبة" من ولاية جنوب كردفان التي طالما تمردت ضد الحكومة، لكنهم انتقلوا إلى الخرطوم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة 2019 الشعبية.

وبعد 4 سنوات، وجد الفنانون وهم جزء من المشهد الثقافي الذي انتعش بعد الإطاحة بالبشير، أنفسهم يرتحلون مرة أخرى بعد اندلاع الحرب في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.