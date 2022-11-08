عالم أزهري يرد على مطالبة زاهي حواس بمنع الأذان عبر المكبرات

رد أستاذ في جامعة الأزهر، على مطالبة عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، بمنع بث الأذان عبر مكبرات الصوت، تفاديًا لـ"إزعاج السياح" بحسب تعبير الأخير.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة "هذا كلام ساقط يجب عدم الانتباه إليه، لأن التجديف ضد الإسلام منهج علماني رديء".

واعتبر كريمة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "كان الأَولى به (حواس) أن يطالب بإغلاق الأصوات المزعجة من المقاهي والسيارات والأبواق المنبعثة في مصر التي لا مثيل لها في العالم".

وتابع "السياح يخضعون للشعائر والعادات في بلدنا، ونحن لا نخضع لهم.. وكونه (حواس) يريد إماتة شعيرة الأذان إرضاء لأذواق السياح هذا كلام ساقط لا ننتبه إليه"، بحسب تعبيره.

وتساءل أستاذ الفقه بالأزهر "ماذا يعني توحيد الأذان، مصر أرض شاسعة وهناك مواقيت للأذان تختلف في أسوان عنها في الإسكندرية، وكذلك في القاهرة، فكيف يمكن التوحيد؟"، معتبرا أن "هذا الكلام غير مسؤول وغير واع".

وكان عالم الآثار المصري أثار جدلًا واسعًا بعدما وصف في تصريحات تلفزيونية قبل أيام، صوت الأذان خارج المسجد بأنه "مزعج للسياح".

وأضاف، في لقاء تلفزيوني "ليه الأذان اللي بره الجامع؟! اعمل الأذان اللي جوه، وأي حد متدين ميقولش أزعج الناس، ده إزعاج للناس، أنا عارف ميعاد الصلاة أروح أصلي في الجامع، ده شكوى بيشتكي منها السياح، ومش موجود في أي حتة في الدنيا غير عندنا".