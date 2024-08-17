طالب مصدر إعلامي لبناني، مواطنته الفنانة سيرين عبد النور بـ"رد فوري" على الجمهور، كي "لا يتسبب الأمر بالمزيد من الأزمات بينها وبين الفنانة ماغي بوغصن"، و"لطي صفحة الخلافات بينهما".

وتصاعد الخلاف بين جمهوري الفنانتين اللبنانيتين، اللتين تشهد علاقتهما قطيعة فنية وشخصية في الأصل، على خلفية طمس "بو غصن" صورة لمواطنتها "عبد النور"، واتهام متابعين لها بتعمد ذلك.

ووجّه المصدر من خلال "إرم نيوز" رسالة إلى سيرين عبدالنور، التي لم تُعلق على الأمر حتى الآن، بضرورة اتخاذها موقفًا في الوقت الراهن، لوقف المشاحنات بينها وبين "ماغي"، والتي قال إن الجمهور يزيد من وقودها دائمًا. وعلّق: "أطالب سيرين بردٍ فوري على الجمهور، لوقف المشاحنات التي تتم، وإنهاء وطي صفحة الخلافات بينهما".

وأكد الإعلامي، الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ "تصرف ماغي بو غصن جاء بنية حسنة، بعيدًا عن المكيدة".

وناشد عبر "إرم نيوز" الجمهور بضرورة تهدئة الأوضاع بين الممثلين اللبنانيين، وعدم التسبب في إشعال الفتنة بينهما، في الوقت الحالي، وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وغياب الدراما اللبنانية عن الحضور بقوة على الساحة، منذ سنوات، وفق تعبيره.

ووصف المصدر مُبادرة ماغي بوغصن، بحذف الصورة، مُباشرة من حسابها على "إنستغرام"، بالدليل القاطع على حُسن نيتها، واعتبر أن "حذف الصورة من قبل ماغي هو للرد على الافتراءات التي تعرضت لها"، ووصف ما فعلته بأنه "احترام، وإثبات لحسن النية بعدم الاحتفاظ بالصورة".

ويأتي الخلاف الجديد بين الفنانتين بعد أزمات مُتلاحقة على مدار سنوات، إذ كانت البداية منذ 9 أعوام، وقت مشاركتهما في بطولة مسلسل "24 قيراط" إلى جانب النجم السوري عابد فهد، حيث اتهمَت، وقتئذ، سيرين صُناع العمل، باقتصاص مشاهدها من المسلسل لصالح ماغي كونها زوجة المنتج جمال سنان، وهو الأمر الذي أثار حربًا إعلامية، وتصريحات هجومية مُتبادلة لأسابيع بينهما، ومن ثم قطيعة فنية وشخصية.

وعادت الخلافات بينهما في مسلسل "للموت" بعد اتهام سيرين كذلك لماغي، بأنها كانت المرشحة الأولى لبطولة المسلسل، ومن ثم سحب العمل منها وتم تحويله لها كونها زوجة المنتج اللبناني أيضًا.