المغرب.. عقوبات رادعة في قضية "التسمم القاتل"

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة "مراكش" المغربية حكمها بالقضية التي باتت تُعرف إعلاميا باسم "التسمم القاتل"، الذي راح ضحيته 6 أشخاص، بينهم طفلة، بعد إصابة أكثر من 26 شخصا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة في أحد محال الوجبات الخفيفة بحي "المحاميد".

وقضت المحكمة بحبس المتهمين الثلاثة، وهم صاحب المحل واثنان من مساعديه، 4 سنوات حبسا نافذا لكل منهم، مع غرامة مالية قدرها ألف درهم مغربي.

واعتبر مراقبون الأحكام رادعة، وتأتي بمثابة "درس قاسٍ" لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأرواح عبر الإهمال.

وواجه صاحب المحل تهمة "التسبب عن غير قصد بقتل غير عمدي، بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين"، وكذلك" إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة.

كما واجه المتهم الرئيس كذلك تهمتي "تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان"، و" حفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية".

وكان عدد ضحايا حادثة التسمم الجماعي بسبب وجبة خفيفة "سناكس"، التي شهدها أحد المطاعم المغربية في مدينة "تزنيت"، 690 كيلو مترًا من العاصمة الرباط، قد ارتفع بشكل صادم، في حادثة مشابهة وقعت الأسبوع الماضي.

وبلغت حصيلة ضحايا الحادثة الجديدة 36 شخصا، بينهم نساء وأطفال، 17 منهم يرقدون في المستشفى الإقليمي في المدينة، وشخص واحد في مستشفى الحسن الثاني في مدينة أغادير.

ويعد الرقم الجديد قفزة صادمة مقارنة بالحصيلة الأولية عند وقوع الحادث، التي بلغت 9 أشخاص فقط.