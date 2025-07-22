فضيحة كولدبلاي تتفاعل.. قرض ضخم وعقارات مشتركة

كشفت صحيفة "ذا صن"، أن كريستين كابوت، العشيقة المزعومة، محور فضيحة كاميرا قبلات فرقة كولدبلاي، حصلت على قرض عقاري بقيمة 1.6 مليون دولار على منزل متهالك اشترته مع زوجها.

وكابوت، رئيسة قسم الموارد البشرية، التي شوهدت وهي تحتضن آندي بايرون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أسترونومر"، متزوجة من أندرو، وهو وريث من الجيل السادس لثروة شركة "برايفتَر رم".

اشترى آل كابوت منزلاً بقيمة 2.2 مليون دولار على ساحل نيو هامبشاير في مارس، وبحسب صحيفة "ذا صن"، تُظهر وثائق أن الزوجين حصلا على قرض ضخم على المنزل من مورغان ستانلي، وأن اسميهما مدرجان في أوراق الرهن العقاري.

ولم يظهر الزوجان علناً بعدُ منذ انتشار المقطع، ولا يُعرف ما إذا كانا قد انفصلا أم لا.

وقد يُعقّد الرهن العقاري أي طلاق، حيث سيتحمل الطرفان مسؤولية الأقساط، بغض النظر عن من يسكن المنزل، إذ قد يضطران لبيع منزلهما أو إعادة تمويله من قِبل طرف واحد لتولي مسؤولية القرض.

تُظهر الأبحاث أن سند التنازل عن الملكية يُمكنه أيضاً نقل الملكية، ولكنه لا يُزيل المسؤولية عن الرهن العقاري.

يُوصف هذا المنزل الفاخر، المُكوّن من أربع غرف نوم وحمامين، على الإنترنت بأنه "جوهرة نيو إنجلاند الكلاسيكية"، وهو جاهز للترميم وإعادة إحياء مجده السابق.

لا يُعرف ما إذا كان الزوجان قد بدآ إنفاق المال على تجديدات المنزل أو استعانا بشخص لوضع الخطط لهما.

يتميز العقار أيضاً بأسقف عالية، وشرفة مُغلقة مُحيطة، وعلِّية مُجهزة، ومرآب يتسع لسيارتين.

ويمتد نسب عائلة أندرو إلى عشرة أجيال في نيو إنجلاند، ويشمل قراصنة، وعمالقة الصناعة، وتجاراً ساهموا في تشكيل الطبقة الأرستقراطية الأمريكية، وفقاً للتقارير.

عائلة كابوت هي إحدى عائلات "البراهمة" الأصيلة في بوسطن، نخبة نبيلة قوية لدرجة أن عائلة كينيدي كانت تُعتبر حديثة العهد بالانضمام إليهم.

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جمعت العائلة ثروتها من "الكربون الأسود"، وامتلكت حصصاً ضخمة في شركة كابوت. شملت إمبراطوريتهم الكيماويات، والطلاء، والغاز، والروم، وكانت كريستين سابقًا عضوًا في المجلس الاستشاري لشركة "برايفتَر".

ويبدو أن هذا هو الزواج الثاني لكليهما، حيث تم الانتهاء من طلاق كريستين السابق في عام 2022، وفقاً لتقارير صحيفة "نيويورك بوست".