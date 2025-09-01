على طريقة "مسلسل المداح".. هكذا تعامل حمادة هلال مع سارقة منزله

في تطور لافت لأزمة تعرض فيلا الفنان المصري حمادة هلال إلى السرقة على يد الخادمة، عفا هلال عن المتهمة بعد أن ألقت الجهات الأمنية القبض عليها ووقّع على محضر تصالح معها؛ حتى لا تتعرض للعقوبة القانونية.

ويعيد هذا التصرف الذي اتسم بالنبل وتطبيق مبدأ "العفو عند المقدرة" إلى الأذهان طبيعة روح وأخلاقيات شخصية "صابر المداح" التي جسدها الفنان في مسلسل "المداح" الذي أصبح أحد أبرز ملامح الدراما الرمضانية عبر أجزائه المتوالية في السنوات الأخيرة.

أخبار ذات علاقة سرقة فيلا الفنان المصري حمادة هلال في القاهرة الجديدة

واتسمت شخصية "المداح" بالقدرة على التسامح وضبط النفس وعدم الانفعال والتعاطف مع عيوب البشر وعدم القسوة عليهم في لحظات ضعفهم، وهو ما بدا للبعض وكأنها "صفات مثالية" يصعب أن تتجسد على أرض الواقع، ليأتي الموقف الأخير من الفنان ويؤكد أن الأمر يمكن أن يكون واقعيا.

ورغم أن هلال تعرض لسرقة قرط من الماس وهاتف آيفون أحدث طراز، بالإضافة إلى عدد كبير من "الإكسسورارت" التي تخص زوجته، فإنه قرر فيما يبدو عدم الإنجرار إلى دائرة الانتقام أو النيل من الأعداء عمدا، وهو ما يتوافق تماما مع شخصية صابر المداح.

واتسم تعامل الشخصية الرئيسية طوال الوقت بالتفهم والتعاطف وحسن التقدير لدوافع الإنسان حين يسرق أو يطمع، وكيف أن الظروف القاسية قد تصنع من إنسان طيب الفطرة مجرما.

أخبار ذات علاقة محمد فراج يكشف كواليس طريفة عن هبة مجدي في "المداح"

ويواجه "المداح" عبر أحداث المسلسل أعداء يمتلكون قدرات خارقة تشبه الأشباح والعفاريت ولا يتورعون عن إلحاق الشر بالأبرياء، إلا أن البطل لا يفقد إنسانيته أو يتخلى عن براءته وهو يخوض معارك عاتية ضدهم.