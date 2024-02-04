إيمان عبدالعزيز: روَّضت المخرجين ولم يستطيعوا ترويضي

قالت الممثلة السورية إيمان عبدالعزيز إنها روَّضت المخرجين ولكنهم لم يستطيعوا أن يروّضوها.

وأضافت عبدالعزيز في برنامج شو القصة مع رابعة الزيات وسردها إحدى ذكرياتها أثناء تصوير مسلسل حمام القيشاني: "وصلت إلى موقع التصوير متعبة، ولم أعير على زي الشخصية، لذا وصلت متأخرة على الاستوديو الكبير، فبدأ المخرج بالصراخ وإصدار الأوامر، وبسبب الضغط الذي كانت أعاني منه فجَّرَت قنبلة وضربت المخرج بكأس الشاي وغادرت".

وأضافت: "بدأ المخرج يرجوني كي أعود، ويقنع مساعدته بأنه أراد أن يدخلني في أجواء الشخصية، وبعد ساعتين طيبوا خاطري وعدت".

وتحدثت عبدالعزيز عن الفنان تيسير السعدي الذي كانت تزوره في موقع تصوير مسلسل بوابة الصالحية هو من أقنعها بأن تدخل إلى مجال الفن لتجاوز العقبات المادية التي كانت تعيشها كونها موظفة تزوَّجت ثم انفصلت عن زوجها لتتزوج مرة ثانية.