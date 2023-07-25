وفاة وليد فطين طليق المطربة المصرية بوسي بشكل مفاجئ
توفي المنتج ورجل الأعمال المصري وليد فطين، طليق الفنانة بوسي، بشكل مفاجئ، صباح اليوم الثلاثاء.
وكتب الفنان المصري حمزة الصغير في منشور له عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا فطين. ويغفرلك.. أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة.. خبر صادم بصراحة".
من جهته قال رجل الأعمال المصري محمد ميزو، إن الراحل تعرض للظلم في حياته، وكتب ناعيًا: "لا إله إلا الله محمد رسول الله.. ربنا يرحمك يا وليد فطين ويغفر لك ويسامحك.. اتظلمت كتير ويجعل الظلم اللي اتظلمتو في ميزان حسناتك.. انت في دار الحق.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
يشار إلى أن الراحل وليد فطين، دخل في صراع مع طليقته بوسي في الفترة الأخيرة، ونشب خلاف كبير بينهما، انتهى برفعه دعوى قضائية ضد زوج المطربة بوسي الحالي هشام ربيع، يتهمه فيها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه.