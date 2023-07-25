وفاة وليد فطين طليق المطربة المصرية بوسي بشكل مفاجئ

توفي المنتج ورجل الأعمال المصري وليد فطين، طليق الفنانة بوسي، بشكل مفاجئ، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب الفنان المصري حمزة الصغير في منشور له عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا فطين. ويغفرلك.. أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة.. خبر صادم بصراحة".