مقلد جاستن بيبر يخدع ملهى ليليا في لاس فيغاس (فيديو)

شهد ملهى XS الليلي في لاس فيغاس حادثة طريفة، حيث تمكن مقلد نجم البوب الكندي جاستن بيبر من خداع موظفي الملهى ومنسق الموسيقى، ليظهر وكأنه المغني الحقيقي، قبل أن يُمنع من الدخول بعد تراكم فاتورة بقيمة 10 آلاف دولار.

وكشف دي جي غريفين، منسق الموسيقى الذي كان يؤدي في الحفل، عن الواقعة، موضحًا كيف سمح الموظفون للمقلد بالغناء أمام جمهور واسع، خاصة مع ترقب المعجبين لعودة بيبر بعد ألبومه الأخير SWAG.

ورغم الشبه الواضح، لم يتمكن المقلد من تقليد مواهب بيبر بالكامل. واستغرق اكتشاف الحقيقة أقل من دقيقة بعد صعوده إلى المسرح لغناء أغنية Sorry، حيث لوحظ عدم تطابق أدائه مع مستوى المغني الحقيقي.

وعلق دي جي غريفين على الواقعة عبر "إنستغرام"، قائلًا: "فكرت حرفيًّا: يا إلهي، لقد زاد وزنه كثيرًا منذ إصدار الألبوم". وتفاعل المتابعون بتعليقات مضحكة على قدرته على خداع الجميع.

وبعد الحادثة، صرّح ممثل نادي XS لموقع TMZ: "بعد خدعة متقنة من المقلد وفريقه، سُمح له بالدخول مؤقتًا، لكن بعد اكتشاف الأمر، تم طرده ومنعه من الدخول مستقبلًا"، وتُظهر التفاصيل أن المقلد دفع فاتورة البار قبل حظره مدى الحياة من النادي.



