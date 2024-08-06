يشهد المسجد الحرام، منذ ظهر اليوم الثلاثاء، هطولات مطرية متوسطة وغزيرة على كعبته المشرفة وساحاته، وسط احتفاء واسع من المعتمرين والمصلين والزوار للمكان المقدس عند المسلمين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من زوايا مختلفة في المسجد الحرام الأمطار وهي تهطل على صحن المطاف، من دون أن يغادره الكثير من المصلين والمعتمرين نحو المبنى المحيط المغلق.

كما شاهد الأمطار وهي تهطل على المسجد الحرام عدد كبير من مشاهدي قناة "القرآن الكريم" السعودية التي تبث من المسجد الحرام على مدار الساعة، وتحظى بمتابعة في العالم الإسلامي.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت صور المسجد الحرام تحت الأمطار الغزيرة تفاعلاً لافتاً وسط أمنيات كثيرة تتكرر على الدوام في أجواء المطر، بينها زيارة المكان المقدس في جو ماطر.

ويلجأ أئمة الحرم المكي لمبنى المسجد الحرام المحيط بصحن المطاف والكعبة المشرفة لإقامة الصلوات، إذا كان الجو ماطراً قبيل إقامة الصلوات.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الثلاثاء، توقعاته بهطولات غزيرة للأمطار على منطقة مكة المكرمة، تستمر حتى ساعات المساء.