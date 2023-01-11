التوصل إلى مركب في الدم يتنبأ بخطر الإصابة بالخرف

ويشير الخبراء إلى أن هذا المركب يتم الاحتفاظ به في الجسم بعد تناول المكملات الفموية، كما يمكن نقله لجميع الأعضاء، لكنه موجود بمستويات أعلى في خلايا وأنسجة معينة، مثل: خلايا الدم، والعينين، والكبد، والرئتين، وحتى الدماغ، إلا أن علاقة انخفاض مستوياته بالخرف لم تُكتشف قبل هذه الدراسة الحديثة.

واعتمدت الدراسة على فحص 470 مريضًا من كبار السن، وتمت متابعة حالاتهم على مدار 5 سنوات، مع قياس مستويات مركب "إرغوثيونين" ET وتتبع قدراتهم المعرفية والوظيفية في فترات زمنية مختلفة.