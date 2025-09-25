"سوشوبتي".. حالة نوم غامضة تقلب مفاهيم الوعي

لم يعد الحلم الواعي محور اهتمام العلماء، بل تحوّل التركيز أخيرًا إلى ظاهرة نادرة يتمكّن خلالها الإنسان من البقاء مدركًا أثناء النوم، لكن من دون أحلام أو أفكار أو حتى إحساس بالذات.

هذه الحالة التي يصفها الباحثون بـ"النوم بلا موضوع"، قد تغيّر نظرتنا إلى مفهوم الوعي جذريًا.

في الفلسفة الهندوسية تُعرف الظاهرة باسم "سوشوبتي"، وهي إحدى حالات الوعي الأربع، وتتميّز بأنها نوم عميق بلا أحلام يختفي فيه الأنا والعالم الخارجي، تاركًا فقط إحساسًا نقيًا بالوجود.

وغالبًا ما يوصف هذا المستوى بأنه حالة من السعادة الخالصة، الخالية من الحزن والرغبات، ويستيقظ من يمرّ بها بشعور من التجدد والبهجة.

اختصاصية علوم النوم أندريانا ألكاراز سانشيز، من جامعة إدنبرة، أوضحت في مقال عبر "ذا كونفرسيشن" أن فريقها بدأ مسحا إلكترونيا شمل 573 شخصًا حول تجارب النوم غير المعتادة، ثم أجرى مقابلات معمّقة مع 18 مشاركًا أكدوا مرورهم بهذه الحالة.

جميعهم تحدثوا عن لحظات وعي صافية أثناء النوم، بلا أي محتوى حسي. بعضهم وصفها بشعور "العدم" أو "الفراغ"، إذ يختفي الإحساس بالذات.

وللتعمق أكثر، درّب الباحثون 4 متطوعين على تقنيات التأمل والتخيّل والسيطرة على الأحلام، ليتمكنوا من الحفاظ على الوعي أثناء النوم.

وبالفعل، رصد الفريق إشاراتهم عبر حركة عين متفق عليها، بينما تم تتبع نشاط الدماغ باستخدام فحص EEG. النتائج كشفت أن هذه الحالة تقع أحيانًا خلال النوم العميق غير الحالم (Non-REM).

تقول سانشيز إن هذه التجارب تدفعنا لإعادة النظر في تعريف الوعي، الذي لطالما ارتبط في الغرب بوجود موضوع ملموس.

أما "سوشوبتي"، فتثبت أن الإنسان قد يكون مدركًا لـ"لا شيء"، وهو ما قد يكشف أسرارًا عن العقل أعمق من أي حلم.