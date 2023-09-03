اشتهرت بالنصائح الأسرية.. توقيف "يوتيوبر" أمريكية عذبت أطفالها

وُضعت امرأة من ولاية يوتا الأمريكية، عُرفت بنصائحها التربوية للأهالي عبر قناتها التي كانت تضم أكثر من مليوني متابع على يوتيوب، رهن التوقيف بتهمة إساءة معاملة الأطفال، وذلك بعد هروب ابنها، الذي بدا هزيلاً بسبب الجوع، بحثاً عن الطعام.

وألقي القبض على كل من روبي فرانك وشريكتها التجارية ومعاونتها جودي هيلدبراندت، بحسب بيان صادر عن إدارة السلامة العامة في إيفينز، وهي مدينة صغيرة في جنوب غرب ولاية يوتا.

وكانت فرانك تدير قناة "8 باسنجرز" التي لم تعد موجودة حالياً على يوتيوب، حيث تشاركت مع زوجها كيفن تجاربهما في تربية أطفالهما الستة، وأعطيا دروساً تربوية اتسمت بصرامة كبيرة لدرجة أن مشاهدين كثيرين اشتكوا منها.

وجاء في البيان الصادر عن إدارة الصحة في إيفينز، أن أحد الأشخاص اتصل هاتفياً، الأربعاء، ليبلغ أن حدثاً، "يبدو أنه هزيل ويعاني من سوء التغذية"، قفز من نافذة منزله وجاء يتوسل للحصول على الطعام والماء، فيما أشار البيان إلى أن الفتى كان مصاباً "بجروح مفتوحة مع شريط لاصق حول أطرافه".