اشتهرت بالنصائح الأسرية.. توقيف "يوتيوبر" أمريكية عذبت أطفالها
وُضعت امرأة من ولاية يوتا الأمريكية، عُرفت بنصائحها التربوية للأهالي عبر قناتها التي كانت تضم أكثر من مليوني متابع على يوتيوب، رهن التوقيف بتهمة إساءة معاملة الأطفال، وذلك بعد هروب ابنها، الذي بدا هزيلاً بسبب الجوع، بحثاً عن الطعام.
وألقي القبض على كل من روبي فرانك وشريكتها التجارية ومعاونتها جودي هيلدبراندت، بحسب بيان صادر عن إدارة السلامة العامة في إيفينز، وهي مدينة صغيرة في جنوب غرب ولاية يوتا.
وكانت فرانك تدير قناة "8 باسنجرز" التي لم تعد موجودة حالياً على يوتيوب، حيث تشاركت مع زوجها كيفن تجاربهما في تربية أطفالهما الستة، وأعطيا دروساً تربوية اتسمت بصرامة كبيرة لدرجة أن مشاهدين كثيرين اشتكوا منها.
وجاء في البيان الصادر عن إدارة الصحة في إيفينز، أن أحد الأشخاص اتصل هاتفياً، الأربعاء، ليبلغ أن حدثاً، "يبدو أنه هزيل ويعاني من سوء التغذية"، قفز من نافذة منزله وجاء يتوسل للحصول على الطعام والماء، فيما أشار البيان إلى أن الفتى كان مصاباً "بجروح مفتوحة مع شريط لاصق حول أطرافه".
ولفت شرطي إلى أن الصبي، الذي يبدو أنه يبلغ 12 عاماً، كان مصاباً بجروح عميقة نتيجة "تقييده بحبل"، وفق ما ذكرت صحيفة "سانت جورج نيوز" المحلية.
وأشار البيان إلى أنّ الصبي وطفلاً آخر عُثر عليها في منزل مجاور، نُقلا بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عُثر خلال عملية تفتيش لاحقة للمنزل على أدلة "تتوافق مع العلامات الموجودة على الحدث".
وقال البيان إن الشرطة المحلية ومسؤولي خدمات الأسرة أخرجوا أربعة أطفال قاصرين من حضانة والديهم.
وأفادت صحيفة "سانت جورج نيوز" بأن السيدتين تواجهان اتهامات رسمية في مقاطعة واشنطن بإساءة معاملة الأطفال.
ولم تكن هذه الحادثة أول مرة تواجه فيها العائلة سوء المعاملة مع الأطفال، ففي عام 2020، استُدعي مسؤولون إلى منزل فرانك، بعدما قال أحد الأبناء على يوتيوب إنه أُجبر لمدة سبعة أشهر على النوم على كرسي من القماش كعقاب على مخالفة.
وبرر والداه للصحافيين هذا الإجراء بالقول إن الأمر أُخرج من سياقه، فيما أثارت تلك الحادثة وغيرها انتقادات غاضبة عبر الإنترنت، لكن عائلة فرانك طبع عليها بأسلوبها القاسي والمتطرف في تربية الأطفال، وبما يشمل منع الطعام كشكل من أشكال الحزم التربوي.
وذكرت صحيفة "سانت جورج نيوز" أن فرانك وهيلدبرانت محتجزتان من دون إمكانية دفع كفالة لإخراجهما، فيما لم يُحدَّد موعد للمحاكمة في هذه القضية، إذ لم يتضح على الفور ما هي الاتهامات التي قد يواجهها كيفن فرانك.
المصدر: "يورو نيوز"