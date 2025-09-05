"قاعدة اللقمات الثلاث".. مخاطر بالجملة لصيحة "تيك توك" الجديدة (فيديو)

انتشرت على منصة "تيك توك" مؤخراً ظاهرة مثيرة للجدل تُعرف بـ "ThreeBiteRule" أو "قاعدة اللقمات الثلاث"، والتي حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة.

تقوم الفكرة على الاكتفاء بثلاث لقمات فقط من أي طعام مغرٍ مثل البيتزا أو الحلوى، ثم رمي الباقي في سلة المهملات، بزعم أنّ ذلك يساعد على إنقاص الوزن أو السيطرة على الشهية.

لكن اختصاصيي التغذية يحذرون من خطورة هذا التوجه. إذ تقول ألكسندرا مورسييه، اختصاصية تغذية نقلًا عن موقع "Doctissimo"، إنّ التوقف عن الأكل بعد لقيمات قليلة "يفصل الإنسان عن آلية الشبع الطبيعية، وهي من أهم وسائل تنظيم الوزن"، مضيفةً أنّه يحرم الجسم من حاجاته الغذائية الأساسية.

وترى روث تايلور، خبيرة تغذية ذكرتها مجلة Elle، أنّ مثل هذه الأنظمة السريعة "تؤدي غالبًا إلى سلوكات غذائية مضطربة ونقص في المغذيات"، محذّرة من خطورتها بشكل خاص على من يعانون اضطرابات الأكل، إذ قد تعزز سلوكات قريبة من فقدان الشهية المرضي.

إلى جانب الأضرار الصحية، تثير هذه الموضة أزمة أخرى مرتبطة بالهدر الغذائي، حيث يظهر العديد من المستخدمين وهم يلقون كميات كبيرة من الطعام غير الملموس تقريبًا. وبحسب وزارة البيئة الفرنسية، أنتجت فرنسا في عام 2021 نحو 8.8 مليون طن من النفايات الغذائية، بمعدل 129 كغ للفرد.

وفي مواجهة هذه النزعة، لجأ بعض مستخدمي "تيك توك" إلى السخرية من القاعدة، فظهروا في مقاطع يتظاهرون بالالتزام بالثلاث لقمات، ثم يلتهمون وجبتهم كاملة في "اللقمة الثالثة".

هذه الخطوة الساخرة تعكس رفض الضغوط غير الواقعية على الجسد، وتعيد التذكير بأن تناول الطعام يجب أن يكون فعل متعة لا مصدر خوف.