أعلنت وزارة الثقافة في السعودية، اليوم الخميس، عن توقيع أول وثيقة تأمين على أصول ثقافية في البلاد، بهدف حمايتها وضمان تعويض مالكها فيما لو تعرضت لأي ضرر.

وقالت الوزارة في بيان، إنها ستوقع مع إحدى شركات التأمين، يوم الثلاثاء المقبل، على أول وثيقة تأمين على أصول ثقافية.

ولم توضح الوزارة إن كانت وثيقة التأمين، ستشمل مبنى تراثياً أو عملاً فنياً، وهما المشمولان في مشروع الوزارة الأخير الخاص بالتأمين على الأصول الثقافية.

وقالت الوزارة، إن توقيع الوثيقة سيكون ضمن تنظيم مؤتمر التأمين الثقافي، في مدينة الرياض، الأسبوع المقبل، والذي يستهدف التعريف بمنتج التأمين الثقافي الذي أطلقته مؤخراً.

وكشفت الوزارة في أبريل الماضي عن مشروع التأمين الثقافي، الذي يستهدف مساعدة ملاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية في المملكة على تأمين أصولهم ومقتنياتهم، وحمايتها، وضمان استدامتها، وتوفير المتطلبات المساعدة في المحافظة عليها.

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كما يستهدف المشروع، تأمين تغطية مالية في حالة وقوع حادث يؤدي إلى خسارة أو تلف الأصول الثقافية بما يتناسب مع مقدار التلف والقيمة العادلة للأصل.

ويشمل مشروع التأمين الثقافي، المباني التراثية والأثرية والتاريخية، ويوفر تغطية تأمينية تتناسب مع الاعتبارات الخاصة لهذه المباني من حيث التقييم، والترميم، ونطاق الأخطار المشمولة في هذا النوع من الأصول.

كما يشمل مشروع التأمين، الأعمال الفنية التي تمثل مختلف أنواع الأصول والأنشطة الثقافية من أعمال فنية، ومعارض، وتحف، ومقتنيات ثمينة وخلافها؛ ليوفر تغطية تأمينية تتناسب مع القيمة العالية لهذه الأصول، ومع متطلبات التعامل معها كالتخزين، والعرض، والشحن.