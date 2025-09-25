ليوناردو دي كابريو يكشف عن علاقته "المحرجة" بتايلور سويفت

كشف النجم الحائز على جائزة الأوسكار، ليوناردو دي كابريو، عن موقف محرج مرتبط بالمطربة تايلور سويفت خلال أول مشاركة له في بودكاست New Heights مع الأخوين ترافيس وجيسون كيلسي.

وأكد دي كابريو، البالغ من العمر 50 عامًا، أن هذه كانت تجربته الأولى في البودكاست، متجاوزًا ظهوره السابق عام 2020 مع براد بيت في بودكاست WTF لمارك مارون.

أخبار ذات علاقة ليوناردو دي كابريو: أشعر أنني في الـ32 رغم اقترابي من الخمسين

وشارك دي كابريو في الحلقة الجديدة مع زميله بينيسيو ديل تورو، حيث ناقشا أحدث أعمالهما السينمائية مع مقدمي البرنامج، بينما أثارت لقطات من وراء الكواليس للمشاهد الشهيرة في فيلم Titanic حماسة محبي النجم.

إلا أن موضوع تايلور سويفت ظل محظورًا خلال الحلقة، رغم أن هناك صلة غير مباشرة بين النجمة والممثل، إذ أشار دي كابريو إلى أنه مُذكور في أغنية The Man من ألبوم تايلور Lover عام 2019. وتتناول الأغنية معايير غير عادلة في تقييم العلاقات العاطفية بين الرجال والنساء، وتخيلت فيها تايلور كيف سيكون الأمر لو كانت شخصية مشهورة مثل ليوناردو.

ويُظهر الفيديو الموسيقي لأغنية The Man تايلور تتحول إلى شخصية ذكرية في مشاهد مشابهة لأسلوب تصوير فيلم The Wolf of Wall Street، الذي أخرجه رودريغو برييتو، المصور السينمائي للفيلم.

يذكر أن ليوناردو دي كابريو مرتبط حاليًا بعلاقة مع عارضة الأزياء فيتوريا تشيريتي، البالغة من العمر 25 عامًا، منذ عام 2023، بعد سلسلة من العلاقات العاطفية السابقة مع مشاهير مثل جيجي حديد وكاميلا موروني وبليك لايفلي وبار رافاييلي وجيزيل بوندشين.