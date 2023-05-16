جوني ديب يثير جدلًا في مهرجان كان السينمائي

شهد افتتاح الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي جدلًا واسعًا لاختيار عرض فيلم "Jeanne du Barry"، وهو من إخراج الممثل والمخرج الفرنسي مايوين وبطولة جوني ديب، وهو أول عمل جديد للنجم الأمريكي منذ محاكمته، العام الماضي، مع زوجته السابقة أمبر هيرد.

وفي معرض دفاعه عن اختيار فيلم "جوني ديب" قال تييري فريمو، مدير مهرجان كان السينمائي، إنه فنان استثنائي في الفيلم ولم يُولِ أي اهتمام للمحاكمة.

وسينطلق حفل افتتاح بتسليم مايكل دوغلاس السعفة الذهبية الفخرية، وتقديم لجنة التحكيم التي ستقرر الجائزة الكبرى للمهرجان، السعفة الذهبية.