جوني ديب يثير جدلًا في مهرجان كان السينمائي
شهد افتتاح الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي جدلًا واسعًا لاختيار عرض فيلم "Jeanne du Barry"، وهو من إخراج الممثل والمخرج الفرنسي مايوين وبطولة جوني ديب، وهو أول عمل جديد للنجم الأمريكي منذ محاكمته، العام الماضي، مع زوجته السابقة أمبر هيرد.
وفي معرض دفاعه عن اختيار فيلم "جوني ديب" قال تييري فريمو، مدير مهرجان كان السينمائي، إنه فنان استثنائي في الفيلم ولم يُولِ أي اهتمام للمحاكمة.
وسينطلق حفل افتتاح بتسليم مايكل دوغلاس السعفة الذهبية الفخرية، وتقديم لجنة التحكيم التي ستقرر الجائزة الكبرى للمهرجان، السعفة الذهبية.
وسيشهد المهرجان العريق عرض أفلام عبر 12 يومًا وسط حضور كبير لنجوم السينما حول العالم.
ويتوقع أن تشهد منطقة الريفيرا الفرنسية وصول النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان كان في الأسبوع والنصف المقبلين، ومن بينهم ناتالي بورتمان، وليوناردو دي كابريو، وكيت بلانشيت، وشون بن، وأليسيا فيكاندر، ويكند، وسكارليت جوهانسون.
ويترأس لجنة التحكيم صانع الأفلام السويدي روبن أوستلوند، الحائز على جائزة السعفة مرتين والذي فاز، العام الماضي، عن الفيلم الاجتماعي الساخر "مثلث الحزن".
كما تضم لجنة التحكيم أيضًا: بري لارسون، وبول دانو، والمخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو، والمخرج الأرجنتيني داميان زيفرون، والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي، والممثل الفرنسي دينيس مينوشيه، والمخرجة المغربية مريم تورزاني، والمخرج الزامبي الويلزي رونجانو نيوني.
وللعرب مساحة في الدورة الحالية من المهرجان بمشاركة دول عدة، هي: تونس التي تشارك في المسابقة الرسمية بـ"بنات ألفة"، والمغرب بأربعة أفلام، فيلمان في فئة "نظرة ما"، وهما "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير، و"كلاب الصيد" للمخرج كمال الأزرق، ويشارك فيلم "الثلث الخالي" لفوزي بنسعيدي في فئة "نصف شهر المخرجين" في المهرجان وبفيلم أمازيغي قصير "أيور" (القمر) للمخرجة زينب واكريم، ومعها مصر بفيلم "الترعة" للمخرج جاد شاهين في مسابقة "مدارس السينما".
كما ستشارك الجزائر في عروض "منتصف الليل "بفيلم "عمر الفراولة" للمخرج إلياس بلقدار، والسودان في فئة "نظرة ما" بفيلم "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني.