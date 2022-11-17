قاموس"كامبريدج" يكشف عن الكلمة الأكثر شهرة في 2022

أعلن مكتب قاموس الكلمات الإنجليزية الشهير "كامبريدج"، الذي يصدر من قبل مطبعة جامعة "كامبريدج" البريطانية، عن الكلمة الأشهر عالميا لعام 2022.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن الكلمة هي Homer، التي تعني "اللاعب ضرب الكرة بالمضرب، وطارت خارج حدود الملعب".

وقال مكتب القاموس إن Homer كلمة "إنجليزية – أمريكية" غير رسمية، وهي ضمن المصطلحات المتداولة في رياضة البيسبول.

وكشف المكتب أن اختيار هذه الكلمة يأتي بعدما فشل معظم المشتركين في لعبة الألغاز العالمية الأكثر شهرة "ووردل" Wordle في تخمين إحدى الكلمات بداية مايو الماضي.

وتعتبر "ووردل" لعبة ألغاز تتحدى لاعبيها على تخمين كلمة من خمسة أحرف ضمن 6 محاولات، وفي كل يوم تطرح اللعبة كلمة جديدة، يلعبها أكثر من نصف مليون شخص حول العالم.

وبحسب المحررين في مكتب قاموس "كامبريدج"، فإن لاعبين كثرا عبروا عن استغرابهم من كلمة Homer بعد أن فشلوا في تخمينها، حيث قالوا إنهم لم يسمعوا بها من قبل، مشككين بوجودها في قاموس اللغة الإنجليزية.