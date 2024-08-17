مصر.. وفاة صادمة لعروس قبل ساعات من حفل زفافها

صدمت قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية المصرية، بوفاة عروس قبل يوم من حفل زفافها، عن عمر ناهز 25 عامًا، بشكل مفاجئ، وفق موقع "مصراوي".

وقال الموقع إن أجواء عائلة "هير محمد" تحولت من الفرح إلى الحزن على فراق ابنتهم، بعد أن وضعت اللمسات النهائية على فستان زفافها الذي اختارته بعناية، من بين عشرات الفساتين التي شاهدتها طوال الشهور الماضية.

ونقل الموقع عن ذوي المتوفاة قولهم إن هدير ارتدت فستان الفرح، والتقطت به عدة صور ابتهاجًا بزفافها، لكنها فارقت الحياة قبل ساعات من زفافها.

وكانت هدير قد شعرت بـ"نغزة" في القلب قبل أن تسقط مغشيًا عليها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى العام بمدينة ميت غمر في محاولة لإسعافها، وفق الموقع.

وقال إن محاولات الفريق الطبي داخل سيارة الإسعاف باءت بالفشل، لتلقى "هدير" مصرعها إثر أزمة قلبية حادة نتيجة توقف عضلة القلب، وذلك قبل ساعات من زفافها.

وبعد إخطار مديرية أمن الدقهلية، بالواقعة، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر، إلى المستشفى، للوقوف على سبب الوفاة.

وبين تقرير الكشف الطبي على العروس المتوفاة، أن سبب الوفاة ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ما أدى إلى توقف عضلة القلب نتيجة الإجهاد الشديد، لافتًا إلى أنه لا توجد شبهة جنائية وراء الحادثة.