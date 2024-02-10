ليبيا.. صقور وحيوانات نادرة ضحايا عمليات تهريب

وتكررت عمليات اصطياد الصقور المهددة بالانقراض في الصحراء الليبية الشاسعة، لكن الأمر لا يتوقف عند الصقور، فالسلاحف سواء البرية أو البحرية وقعت هي الأخرى في شباك الصيد العشوائي.

يقول رئيس منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية، صالح بوزريقة: "بعد شغل حوالي أربعة أعوام لمسح المناطق في ليبيا، يمكن أن نؤكد أنه سنويًا يتم تهريب حوالي مئتي طائر وحيوان بري من صقور وسلاحف نادرة وغير ذلك".

وأضاف بوزريقة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تهريب الصقور يتم أساسًا مع الحدود المصرية، ومن أسباب تفشي ظاهرة تهريب مثل هذه الحيوانات، تضارب الاختصاصات على مستوى الأجهزة الليبية، لذلك لا بد من توحيد الجهود".

وأكد أن "هناك أيضًا نقصا في القوانين التي بإمكانها حظر صيد مثل هذه الحيوانات وحمايتها"، لافتًا إلى أنه "من أيام عهد النظام السابق بقيادة معمر القذافي كان هناك تهريب من ليبيا.. أحيانًا نرى طائرًا يتم بيعه في مزاد علني في مدينة طبرق (شرق البلاد)، وبعدها بيوم نراه في مصر أو غيرها من الدول".

ورأى بوزريقة أن "هناك عدم وعي بقيمة هذه الكائنات" داعيًا إلى حملات توعية ودورات تدريبية للأمنيين حول كيفية حجز الحيوانات البرية وإيوائها.

من جانبه، قال مدير إدارة الثروة الحيوانية بمنطقة الجبل الأخضر، صالح بومباركة، إن "الجيش الليبي يقوم منذ أربعة أعوام بجهود كبيرة للحد من تهريب الحيوانات، وتم حجز سلاحف برية، والقبض على مجموعة كبيرة من المهربين".

وتابع بومباركة، في تصريح لـ"إرم نيوز": "بالنسبة لتهريب الصقور وصيدها، فإن المشكلة تكمن في غياب القوانين التي تمنع ذلك، فهناك نقص تشريعي، والشيء المخالف أن الصيد له أوقات معينة".

وأكد أن "المشكلة الأخرى تتمثل في عدم الامتثال لحظر الصيد بالبنادق غير المرخصة، وموسم صيد الصقور من شهر سبتمبر/ أيلول حتى نهاية العام، لكن يتم الالتفاف على هذه القوانين بالصيد بدون بنادق".