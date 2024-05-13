سوريا.. حرائق تلتهم مساحات شاسعة من حقول القمح (صور)

التهمت الحرائق قرابة 100 دونم من القمح في ريف مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وكانت قرية "علواني" التابعة "لبلدة تل بيدر" شمالي الحسكة، تعرضت لحريق مماثل منذ يومين، التهم نحو 50 دونمًا من الشعير.

وتزامنت حرائق حقول القمح والشعير في شمال شرقي سوريا، مع حرائق مماثلة تعرضت لها مدينة درعا في منطقة "غرز" و"نصيب" و"الطيبة" و"معربا" و"غصم" وصولًا إلى الحدود الأردنية.

وتبعًا لصفحة وزارة الزراعة السورية، تمكنت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي والدفاع المدني ومديرية الزراعة، من إخماد الحرائق بعد جهود كبيرة، بسبب سرعة الرياح والحرارة العالية وتوزع الحرائق على عدة حقول متقاربة.