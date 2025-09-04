رغم حبسه.. ما حقيقة ظهور "دون جوان تيك توك" في بث مباشر؟

عمت حالة من الجدل منصات التواصل في الساعات الأخيرة بسبب ظهور البلوغر المصري الشهير شاكر محمد حمزة الملقب بـ "دونجوان تيك توك" وصاحب حساب "شاكر محظور" في بث حي، رغم أنه محبوس على ذمة التحقيقات في عدة قضايا مختلفة أبرزها التورط في غسيل أموال.

وزعم نشطاء أن "شاكر" تم الإفراج عنه وحصل على إخلاء سبيل بكفالة مع استمرار التحقيق معه في القضية، وهو ما نفاه مصدر أمني بشكل قاطع، مؤكدا أن شاكر متواجد حاليا داخل سجن "النهضة" على طريق "مصر – اسماعيلية الصحراوي".

وقال المصدر في تصريح للصحافة المحلية إن "الفيديو الذي ظهر على صفحة شاكر ليس بثًا مباشرًا، وإنما جرى تداوله بطريقة تقنية معروفة باسم Ops من أحد الفيديوهات القديمة، مما تسبب في حالة الجدل".

وشدد المصدر على أن "المتهم مازال محتجزًا على ذمة التحقيقات في قضية غسيل الأموال وينفذ قرار تجديد الحبس الصادر بحقه 15 يوما"، مشيرًا إلى أنه "صدر له قرار بإخلاء سبيله في قضيتي السلاح والمخدرات".

وأضاف المصدر أن "إدارة السجن طبقت التعليمات الصحية على المتهم، حيث جرى إلزامه بحلاقة شعر رأسه بالكامل أسوة ببقية النزلاء، وذلك ضمن إجراءات منع انتقال الأمراض داخل السجون."

ولد شاكر حمزة عام 1995 بمدينة "المنصورة" بمحافظة الدقهلية، والتحق في البداية بكلية الهندسة، إلا أنه لم يكمل دراسته بها، ثم انتقل إلى كلية الشرطة وتخرج فيها عام 2017 بتفوق، ليعين لاحقًا في رتبة "نقيب" بمحافظة أسوان.

ورغم استقراره المهني، قرر ترك العمل الأمني لأسباب عائلية خاصة، ليبدأ بعدها فصلًا جديدًا من حياته بعيدًا عن الزي الرسمي.

ودخل شاكر إلى عالم "السوشال ميديا" جاء عبر منصة "Clubhouse"، حيث حقق تفاعلًا كبيرًا وشهرة بين المستخدمين؛ ما جعله يخوض تجربة جديدة عبر منصة "تيك توك" في بدايات العام الماضي.

ووصلت شهرة شاكر إلى العالمية، حيث وُضعت صوره في مطار إنجلترا وعدد من الميادين الكبرى في لندن، ليصبح أول مؤثر مصري يحقق هذا الظهور الدولي من خلال محتوى" تيك توك".

ويبلغ عدد متابعي شاكر الملقب بـ "دونجوان تيك توك"، نظرا لوسامته وقوامه الرياضي، نحو 4.7 مليون على "تيك توك"، وقرابة 900 ألف على "إنستغرام".