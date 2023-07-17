طبيب: على المصابين بتلك الأمراض الامتناع عن السفر جوا

حذر كبير الخبراء في وزارة الصحة الروسية، الدكتور رومان غورينكوف الذين يعانون من أمراض مزمنة من السفر بالطائرة، مبينا أن إقلاع الطائرة وهبوطها يتسبب بتقلبات مفاجئة في الضغط الجوي داخل الطائرة.

وأضاف الخبير الروسي في حديث لراديو "سبوتنيك" أن تقلبات الضغط أثناء الطيران يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض الأذن، مثل التهاب الأذن الوسطى المزمن. هذا المرض من موانع السفر بالطائرة".

ودعا رومان يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الامتناع عن السفر بواسطة الطائرة، بسبب تفاقم ارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب ضربات القلب.

وفيما يخص الأشخاص الذين يعانون من القصور الوريدي المزمن بين رومان أن وضعية الجلوس يمكن أن تؤدي مع انخفاض الضغط إلى تجلط الدم الحاد، والانسداد الرئوي في أسوأ الحالات.

ونصح الطبيب الروسي من يعانون من الربو الربو القصبي أن يحملوا معهم على متن الطائرة جهاز الاستنشاق دائما، كون الهواء الجاف في صالون الطائرة يمكن أن يسبب نوبة ربو.

وحول الراكب المصاب بالاضطرابات النفسية قال رومان إن الرحلات الجوية قد تتسب بالذهان الحاد، وبنوبة هلع، ما يشكل خطورة عليه وعلى الركاب الآخرين.