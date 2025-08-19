عائلة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة بيع منزل العندليب في الزمالك

نفت عائلة الفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، ما تردد عن نيتها بيع منزل العندليب في الزمالك، وهددت باللجوء إلى القانون ضد "المسيئين".

وقال محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لـ"إرم نيوز" إنه فوجئ بتداول واسع لشائعة بيع منزل العندليب بالزمالك، معبّرًا عن اندهاشه من محاولات بعض الأشخاص تحقيق الشهرة على حساب اسم عبد الحليم، ووصف الأمر بـ "غير المنطقي والمسيء".

وأكد شبانة عزمه اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد كل من يسيء إلى عمه الراحل، أو يتطاول على أسرته، مؤكدًا: "سنردع بالقانون كل من يحاول النيل من عبد الحليم حافظ أو عائلته".

وأضاف: "لم يرحموه حيا أو ميتا، يطلقون الشائعات ضده لتحقيق مشاهدات وأرباح. هذا أمر مخزٍ للغاية"، نافياً بشكل قاطع صحة ما تم تداوله، ومشددًا على التزام الأسرة التام بوصية الفنان الراحل، بأن يبقى منزله مفتوحاً دائماً أمام جمهوره ومحبيه.

وأعرب شبانة عن استيائه الشديد من تكرار التعدي على الرموز الفنية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفًا هذه التصرفات بأنها "إهانة لإرث فني كبير يجب أن يُصان لا أن يشوّه بالشائعات والمعلومات المضللة".

وأشار إلى أن ورثة عبد الحليم يواجهون منذ سنوات صراعات قانونية طويلة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والأدبية، مؤكدًا أن الأسرة تسعى منذ أكثر من 25 عاماً لملاحقة حقوق استغلال أعمال العندليب والحفاظ على إرثه من العبث.

وجاءت التصريحات بعد شائعات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر بشأن بيع منزل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بالزمالك إلى أحد رجال الأعمال.