غضب مصري بسبب حفل ترافيس سكوت ومطالبات بإلغائه

وكانت مصر قد ألغت حفلًا للممثل الكوميدي الأمريكي، كيفن هارت، في 21 فبراير/شباط الماضي، بسبب اتهامات مشابهة مرتبطة بالأفروسنتريك، وهي الحركة التي تدعي أن الحضارة المصرية القديمة أقامها أفارقة من أصحاب البشرة السمراء.

وأثار الإعلان عن تنظيم الحفل غضب النشطاء المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بإلغائه بتغريدات واسعة عبر وسمَيْ "#الغاء_حفل_ترافيس" و "#امنعوا_حفل_ترافيس_سكوت" في تويتر.

يذكر أن الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر الحفل أعلنت عن نفادها، وذلك بعدما طُرحت بأسعار مكوّنة من فئتين الأولى VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري (210 دولارات) والثانية Premium ووصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري (129 دولار).