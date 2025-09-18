اكتشاف حفرية خنزير بحر عمرها 12 مليون سنة في بيرو

كشف علماء إحاثة بيروفيون الأربعاء، عن حفرية عمرها 12 مليون عام لخنزير بحر من عصور ما قبل التاريخ عُثر عليها بالقرب من ساحل البلاد على المحيط الهادئ.

عُثر على الحفرية التي يبلغ طولها 3,5 أمتار في تموز/يوليو من جانب عالم الحفريات البيروفي ماريو أوربينا في صحراء أوكوكاخي على بُعد حوالي 350 كيلومترا جنوب العاصمة ليما.

وأشار أوربينا خلال عرضه الاكتشاف في المعهد الجيولوجي والتعديني والفلزاتي في ليما إلى أن هذه عينة نادرة لخنزير بحر من تكوين بيسكو الجيولوجي المعروف بحفرياته البحرية المحفوظة جيدا.

وقال عالم حفريات آخر هو ماريو غامارا إن الحالة الممتازة للبقايا ستتيح للعلماء آفاقا جديدة لدراسة هذا الحيوان الثديي البحري الذي عاش في عصور ما قبل التاريخ، خصوصا لمعرفة "كيف كان يتحرك أو يسبح وماذا كان يأكل وكم من الوقت عاش".

وتوصف صحراء أوكوكاخي بأنها جنة لهواة جمع الحفريات.

وقد اكتُشفت في المنطقة هياكل عظمية لحيتان قزمة رباعية الأرجل ودلافين وأسماك قرش وأنواع أخرى من العصر الميوسيني (ما بين خمسة ملايين و23 مليون سنة مضت).