بعد إعلان اللجنة العليا المُنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، الخميس، في بيان إعلامي، عن انتهاء فعاليات الدورة الثانية من المهرجان يوم 30 أغسطس/ الجاري باحتفالية كبرى، تواصل "إرم نيوز" مع الإعلامية منى عبدالوهاب المتحدثة الإعلامية للمهرجان، للتعرف على طبيعة الاحتفالية والمفاجآت التي ستشهدها.

وقالت إن ختام المهرجان سيشهد احتفالية كبرى، من خلال فقرات متنوعة كثيرة، تصفها بمفاجأة وهدية للجمهور.

وأضافت منى عبدالوهاب: "لست منوطة للكشف عن أي تفاصيل تخص الاحتفالية الكبرى، التي سيشهدها ختام المهرجان، ولا أريد الإفصاح عن التفاصيل حاليا، كي لا نضيع على الجمهور المفاجأة التي تم الإعلان عنها".

ووصفت عبدالوهاب خطوة عملها بالدورة الثانية من مهرجان العلمين بـ"الرائعة"، وأشارت إلى الجهد الكبير المبذول من جميع القائمين على المهرجان، من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن.

وتابعت قائلة: "خطوة جديدة بالنسبة لي، وخبرة أحببت أن أستفيد وأتعلم منها بزاوية جديدة من خلال عملي بمجال الإعلام، بمنصب المتحدث الإعلامي لمهرجان العلمين، فخورة للغاية أنني كنت جزءاً من هذا الحدث الكبير".

ونوهت منى عبدالوهاب إلى أن مصير استمرار عملها بمنصب المتحدث الإعلامي لمهرجان العلمين في الدورة الثالثة، العام المُقبل، غير معلوم حتى الآن، مؤكدة على أن الفترة الراهنة يجري التركيز فيها على الدورة الثانية فقط، دون التفكير في أي خطوات مستقبلية، في ظل استمرار الفعاليات حاليا حتى يوم 30 أغسطس الجاري.

والجدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان العلمين، شهدت تطورا كبيرا هذا العام، من خلال تنوع فقرات وبرامج المهرجان الترفيهية، هذا إلى جانب مُشاركة نُخبة كبيرة من نجوم الغناء من مصر ودول عربية بحفلات غنائية ضخمة وكبرى خلال فعاليات المهرجان.

وأبرز الحفلات الغنائية في الدورة الثانية من المهرجان، كان للفنانين محمد منير، ماجدة الرومي، كاظم الساهر، سعاد ماسي، كايروكي، تامر حسني، مسار إجباري، كاسيت 90 وحفلات أخرى، إلى جانب عروض مسرحية لكبار النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، وحسن الرداد وإيمي سمير غانم وآخرين.