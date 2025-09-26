بتعليق طريف.. الملكة رانيا تنشر صورة مع الأميرتين سلمى وإيمان

شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" صورة تجمعها بابنتيها، الأميرتين سلمى وإيمان، احتفالًا بعيد ميلادهما.

وأرفقت الملكة الصورة بتعليق حمل مشاعرها الدافئة تجاه الأميرة الشابتين، قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأغلى بنتين في حياتي".

وأضافت في لمسة مرحة: "مع إنه بكل صراحة، حفيداتي عم تنافسكما بالغلاوة"، في إشارة لطيفة إلى حبها الكبير لحفيداتها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المنشور، معبرين عن إعجابهم باللقطة العائلية وبروح الدعابة في تعليق الملكة، ومتمنين للأميرتين دوام الصحة والسعادة والنجاح في حياتهما.