مفاجأة حول تأثير التعرض للشمس على الرغبة الجنسية

كشف بحث جديد، نشره موقع "في أو أي" أن الاستلقاء تحت أشعة الشمس، يؤثر بهرمونات السيروتونين والدوبامين، أو ما يعرف بهرمونات السعادة، مما يزيد من الرغبة الجنسية.

وأظهر البحث الذي نشره موقع "في أو أي"، بأن زيادة الرغبة في الصيف ليست مصادفة، خصوصا أن الاستلقاء تحت أشعة الشمس يمكنه أن يحسن جودة النوم ويخفض ضغط الدم، فيما يمكن لأشعة الشمس تحفيز هرمونات السيروتونين والدوبامين، وكلاهما مرتبط بالشعور الجيد والمتعة وتدفق الدم والطاقة.

وبحسب دراسة للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، فإن الوقت الإضافي الذي يقضيه أشخاص في الحصول على فيتامين "د" من أشعة الشمس، يبقى "زيادة جيدة وضرورية للمساعدة في تقوية الانتصاب وزيادة الرضا الجنسي".

وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة "هافينغتون بوست" بأن "التعرق الذي يزداد خلال الفصول الساخنة يلعب دورا إضافيا في زيادة الشهوة الجنسية، بالتالي يمكن أن يزداد معه الانجذاب بشكل مواز".