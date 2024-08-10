عرضت محطة تلفزيونية سعودية رسمية، مساء اليوم السبت، مقتنيات شخصية للشاب السعودي تركي المازني، بعد رحيله المؤثر.

وتوفي المازني بشكل مفاجئ الشهر الماضي، قبيل موعد عملية جراحية كان سيتبرع خلالها بإحدى كليتيه لمريضة لا يعرفها.

وأظهرت قناة "الإخبارية"، ملابس وهاتفاً شخصياً ومصحفاً وساعة يد ومقتنيات شخصية أخرى لابن منطقة تبوك، الذي رحل عن عمر 32 عامًا، في قصة إنسانية مؤثرة شهدت نقل أعضاء من جسده لمرضى محتاجين، بعد أن قررت عائلته الوفاء بوعد نجلها في التبرع بأعضائه بعد وفاته.

وانهالت عبارات الثناء وأوصاف البطولة على الشاب الراحل وعائلته، لا سيما والده متعب المازني، الذي كشف في الأيام الماضية تفاصيل وفاة نجله، الذي أصبح ملهمًا لكثيرين في مجال التبرع بالأعضاء.

وقال الأب، إن صحة نجله تدهورت بشكل مفاجئ الشهر الماضي، وتم نقله للعناية المشددة التي رقد فيها قرابة أسبوع، قبل أن يعلن الأطباء وفاته دماغيًا.

وأوضح الأب أنه قرر إكمال وعد نجله في التبرع بإحدى كليتيه، وأعطى موافقته للفريق الطبي كي يبدأ عملية نقل الكلية وأي من أعضاء ابنه المتوفى دماغيًا لمرضى آخرين.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، تفاصيل قصة الشاب الإنسانية، وسط سيل من الثناء على قراره بالتبرع لمريضة لا يعرفها، بعد أن علم بحاجتها من خلال مناشدة لشقيقها عبر "سناب شات".

كما حرص تركي المازني خلال حياته على تسجيل موافقته الكاملة في نقل أعضائه بعد وفاته من خلال منصة إلكترونية حكومية معنية بالتبرع بالأعضاء.