اللاشعور.. قارة هائلة ومجهولة في دواخلنا

تشير كلمة اللاشعور إلى ما هو غير واعٍ، وما يفلت من الوعي. بطريقة ما يمكن تعريفه بأنه مجموعة من المفاجآت والذهول والاضطرابات في النشاط الواعي، كل تلك الأحداث الصغيرة التي تفلت من التنبؤ والسيطرة والإرادة.

من ناحية، يرتبط اللاشعور ارتباطًا وثيقًا بذاكرتنا العميقة، التي تُخفي الذكريات المنسية، وتبقى متاحة في أعماقنا دون وعي منا.

ومن ناحية أخرى، فإن اللاشعور نتاجُ ما تم رفضه وكبته من قبل الشعور، بعد صراع داخلي بين تطلعاتنا الواعية وبين بعض الأفكار الأخلاقية أو الدينية أو المجتمعية التي تعارض الوعي، أو لأن التجربة كانت مزعجة للغاية، أو مؤلمة.

بالمقابل، كيف نعرّف الشعور؟

يعرَّف الوعي، حسب سيغموند فرويد بأنه "ما يمكن إدراكه بوضوح". إنه مرتبط ارتباطًا مباشرًا باهتمامنا: فكلما كنتَ منتبهًا زاد وعيك وتطوّر وعينا مع قدرتنا على التمييز، وهذا يعني وضوحنا واستبصارنا.

ومع ذلك، وفقًا للعديد من الباحثين النفسانيين فإنّ ما ندركه يمثل حوالي 5 ٪ فقط من حياتنا النفسية! أمّا الـ 95٪ المتبقية فهي تتعلق بالقارة الهائلة المجهولة للاشعورنا.

كيف الوصول إلى اللاوعي؟

يتم الوصول إلى هذه القارة، وفقًا للتقريرالذي نشره موقع femininbio من خلال وسائل متنوّعة للغاية، منها على سبيل المثال من خلال الأنشطة الفنية التي تمنح للارتجال مكانَ الصدارة، كالمسرح، والموسيقى، والرقص، والرسم، والفن التشكيلي، والنحت، إلخ.

الشخص الذي يرتجل يتيح لنفسه بشكل عفوي أن يستلهم ما يحدث بداخله في نفس اللحظة التي يبتكرها، وبالتالي يقبل ويستوعب "غير المعروف بعد" في نفسه والذي ينبع من أعماقه.

الممارسات الأخرى مواتية أيضًا لظهور أجزاء من اللاشعور، مثل السفرولوجيا (تقنيات الاسترخاء)، والتنويم المغناطيسي، والتخيل، وأحلام اليقظة، والتأمل، والنشوة الشامانية، والطبول، إلخ. بقدر ممارسة المشي في الطبيعة أو البستنة.

هل اللاشعور صديقنا أم عدوّنا؟

في البداية يمكننا أن نعتبر أنّ اللاشعور ليس خصمًا، بل كغريب عنا أو كمرافق طريق غريب. يثير اكتشاف اللاشعور في حدوث انقطاع في الكيفية التي ننظر بها إلى أنفسنا، نصبح غرباء عن أنفسنا. ذكاؤنا ووعينا وإرادتنا لا تضمن لنا السيطرة على حياتنا الداخلية.

عند استكشاف اللاشعور يكتشف كل واحد منا، بعد أن يهتز يقينه أنه "ليس سيدًا في منزله"، كما كتب فرويد في عام 1917 الذي جعل اللاشعور المفهوم المركزي في علم التحليل النفسي.