توقيف مغني الراب التونسي "علاء" ضمن تحقيقات شبكة مخدرات

أصدرت السلطات القضائية في تونس قرارًا بسجن مغني الراب التونسي المعروف "علاء" (A.L.A)، على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكة لترويج المخدرات.

وجاء القرار بعد تمكّن قوات الأمن من تفكيك شبكة نشطة في تجارة المخدرات، إذ تم توقيف عدد من المتورطين وإدراج آخرين في قائمة المطلوبين، بينهم الفنان "علاء".

ووفقًا لمصادر أمنية، تم اعتقال "علاء" أثناء توجهه إلى مهرجان تطاوين الدولي الأسبوع الماضي؛ ما تسبب بتغيّبه المفاجئ عن الحفل، وأثار ذلك استياءً واسعًا بين جماهيره الذين حضروا الحفل لرؤيته، بحسب ما أكدته مواقع محلية.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أمنية واسعة تشنها السلطات التونسية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، خصوصًا في المناطق الشعبية ومحيط المدارس، في ظل ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بها.

ويأتي هذا أيضًا بعد توقيف مغني راب آخر، يدعى "سامح الرياحي" المعروف بـ"سمارا"، في الحملة نفسها خلال يناير الماضي.